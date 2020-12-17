17 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier kariyerinin ilk golünü Beşiktaş'ta attı

Rosier kariyerinin ilk golünü attı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

’ın Fransız oyuncusu , maçının 30. dakikasında takımını öne geçirirken, kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve forma giydiği maçlarda gösterdiği performans sonrasında büyük beğeni toplayan , karşısında profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı. Bugüne kadar forma giydiği karşılaşmalarda 83 kez sahaya çıkan ve 10 asist yapan Rosier, ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 30. dakikasında Tarsus İdman Yurdu savunmasının uzaklaştıramadığı top Rosier'de kalırken, bu futbolcunun rakibini geçip yaptığı vuruş filelerle buluştu ve siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında bu golle öne geçti. Golün ardından yedek kulübesine kadar gelip sevincini yaşayan Fransız oyuncuyu, takım arkadaşları da kutladı.

GOL | Beşiktaş 1-0 Tarsus İdman Yurdu

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