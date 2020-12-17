Valentin Rosier kariyerinin ilk golünü Beşiktaş'ta attı
Beşiktaş’ın Fransız oyuncusu Valentin Rosier, Tarsus İdman Yurdu maçının 30. dakikasında takımını öne geçirirken, kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve forma giydiği maçlarda gösterdiği performans sonrasında büyük beğeni toplayan Valentin Rosier, Tarsus İdman Yurdu karşısında profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı. Bugüne kadar forma giydiği karşılaşmalarda 83 kez sahaya çıkan ve 10 asist yapan Rosier, ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 30. dakikasında Tarsus İdman Yurdu savunmasının uzaklaştıramadığı top Rosier'de kalırken, bu futbolcunun rakibini geçip yaptığı vuruş filelerle buluştu ve siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında bu golle öne geçti. Golün ardından yedek kulübesine kadar gelip sevincini yaşayan Fransız oyuncuyu, takım arkadaşları da kutladı.
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