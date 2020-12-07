07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

Son dakika Beşiktaş haberi... Son haftalarda grafiğini yükselten ekiplerden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılarda sezonun başarılı ismi Atiba Hutchinson'da, performansıyla dikkat çekerken, patron Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncuya tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'ın tecrübeli oyuncularından , özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, 'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

Takvim'de yer alan habere göre 'ın, Atiba'nın Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba'nın, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımda forma giyebileceği ifade ediliyor.

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