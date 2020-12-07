Sergen Yalçın'dan Atiba'ya fırça! İşte nedeni...
Son dakika Beşiktaş haberi... Son haftalarda grafiğini yükselten ekiplerden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılarda sezonun başarılı ismi Atiba Hutchinson'da, performansıyla dikkat çekerken, patron Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncuya tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.
37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.
Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba'nın, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımda forma giyebileceği ifade ediliyor.
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