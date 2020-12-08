Kemik sesleri geldi!
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. dmanda oyuncuların oldukça hırslı ve istekli görünmesi dikkat çekerken, tam anlamıyla kemik sesleri yükseldi.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı. İdmanda oyuncuların oldukça hırslı ve istekli görünmesi dikkat çekerken, tam anlamıyla kemik sesleri yükseldi.
İZİN GÜNÜNDE İDMAN
Beşiktaş hafta sonunu izinli geçirse de bazı isimler idmanlarını hiç aksatmadan devam sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolculardan Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Ersin ve Kartal Kayra pazar gününü birlikte idman yaptılar. Formda kalmak isteyen futbolcular hatıra fotoğraflarını sosyal medyalarında paylaştılar.
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