17 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı! "Sürpriz istemiyorum"

Yalçın'dan öğrencilerine uyarı! Sürpriz istemiyorum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , Tarsus İdman Yurdu ile oynayacakları kupa maçı öncesi oyuncularını uyardı. “Önceliğimiz tabii ki lig ama kupayı da boş verme şansımız yok. Büyük kulüpler her kupaya taliptir” diyen usta hoca, "Tatsız bir sonucu kesinlikle kabul etmem.” ifadesini kullandı.

Ligde oynadığı son maçta Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta akıllar hem bugünkü Tarsus maçında hem de hafta sonu oynanacak olan BB Erzurumspor sınavında. Bugün bazı isimleri dinlendirerek hafta sonuna saklayacak olan teknik direktör , dün idman öncesi takıma yaptığı konuşmada iki kulvarda gitmenin de öneminden bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önceliğimiz tabii ki lig ama kupayı da boş verme şansımız yok. Burası büyük bir kulüp ve büyük kulüpler her kupaya taliptir" dedi. Alanyaspor yenilgisini unutmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Yalçın, "Bu yıl ekstra bir sezon sezon yaşanıyor. Bir takım 3 galibiyetle 10 sıra birden yükselebilir ve daha lig çok uzun. Zaman zaman biz de düşüşler yaşayabiliriz ama bunu herkes yaşayacak" diye konuştu.

DOMAGOJ VIDA İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI
Oyuncularından performanslarını sezonun geneline yaymaları isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı "Herkese elbet forma şansı gelecektir. Gelen şansı iyi kullanan 11'de devam eder. Bunun örneklerini görüyorsunuz" sözleriyle yedek kalanları da motive etti. Sergen Yalçın son olarak "Kupada elenme şansımız yok. Bu camianın bizden beklentisi büyük ve rakibimiz bizi yenip sükse yapmak için sahaya çıkacak. Tatsız bir sonucu asla kabul etmeyeceğim, kötü sürpriz istemiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın bugünkü maçta forma vermesinin beklendiği Domagoj Vida ile antrenman sonrası özel bir görüşme yaptığı kaydedildi. Hırvat stoper, son olarak ligin 7'nci haftasındaki 3-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında formasını giymişti.

FABRICE N'SAKALA GÖREVE HAZIR
Formayı genç arkadaşı Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da bugün 11'de olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son olarak Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren 30 yaşındaki sol beki oynatıp Rıdvan Yılmaz'ı dinlendirmek istediği belirtildi. Kongolu futbolcunun da göreve hazır olduğunu hocasına söylediği kaydedildi.

KALE ERSİN'E EMANET
Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi Utku Yuvakuran'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun bugünkü Tarsus İdmanyurdu mücadelesiyle görev alması bekleniyor. Yeniden hocasının gözüne girmek için çok çalışan Ersin'in rekabeti teknik heyeti sevindiriyor.

5 AS OYUNCU KADRODA YOK
, bugünkü Tarsus maçında 5 as oyuncusundan yoksun olacak. Sergen Yalçın; Utku Yuvakuran, Wellinton, Aboubakar, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'e kamp kadrosunda yer vermedi. Yalçın ayrıca iyice umut kestiği Sırp futbolcu Adem Ljajic'i de listeye dahil etmedi.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal moral arıyor! İşte muhtemel 11'ler Kartal moral arıyor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! 35'lik golcü... Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! 35'lik golcü...
Taraftarlardan Talisca'ya tepki! Kafalarda soru işareti bıraktı Taraftarlardan Talisca'ya tepki! Kafalarda soru işareti bıraktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör