15 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü (Covid-19) vakası! 1 futbolcu pozitif

Beşiktaş'ta Covid-19 vakası! 1 futbolcu pozitif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Son dakika haberi... , hesabından 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, hesabından 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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