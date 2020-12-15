Beşiktaş genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Siyah beyazlılar ile üç sezon daha sözleşmesi olan 19 yaşındaki sol bekin yıllık ücreti artırılırken, mukavelesi de iki yıl uzatıldı. Genç oyuncu, 2025'e kadar Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

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