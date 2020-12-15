15 Aralık 2020, Salı
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Beşiktaşlı Enzo Roco'ya 2 milyon euro
Beşiktaş'a bir kötü haber de Enzo Roco'dan geldi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Şilili oyuncu FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Beşiktaş'ın Roco'nun sözleşmesini haksız feshettiğini belirterek siyah-beyazlıları 2 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti.
Beşiktaş'a bir kötü haber de Enzo Roco'dan geldi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Şilili oyuncu FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Beşiktaş'ın Roco'nun sözleşmesini haksız feshettiğini belirterek siyah-beyazlıları 2 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Beşiktaş FIFA'nın bu kararını Tahkim Kurulu'na taşıma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.5 milyon euro kazanan Roco, Fatih Karagümrük'te şu anda 200 bin euro'ya oynuyor.
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