15 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Enzo Roco'ya 2 milyon euro

Enzo Roco'ya 2 milyon euro
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

Beşiktaş'a bir kötü haber de Enzo Roco'dan geldi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Şilili oyuncu FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Beşiktaş'ın Roco'nun sözleşmesini haksız feshettiğini belirterek siyah-beyazlıları 2 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Beşiktaş'a bir kötü haber de Enzo Roco'dan geldi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Şilili oyuncu FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Beşiktaş'ın Roco'nun sözleşmesini haksız feshettiğini belirterek siyah-beyazlıları 2 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Beşiktaş FIFA'nın bu kararını 'na taşıma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.5 milyon euro kazanan Roco, Fatih Karagümrük'te şu anda 200 bin euro'ya oynuyor.
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