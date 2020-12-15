Geçen sezon daha iyiydi!

Beşiktaş, teknik direktör Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş,teknik direktör Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi. Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü. Beşiktaş en son geçen seneki G.Birliği deplasmanında 3-0 kazanmış ve gol yememişti.