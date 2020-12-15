15 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Geçen sezon daha iyiydi!

Geçen sezon daha iyiydi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Beşiktaş, teknik direktör Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

Beşiktaş, teknik direktör Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi. Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü. Beşiktaş en son geçen seneki G.Birliği deplasmanında 3-0 kazanmış ve gol yememişti.
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