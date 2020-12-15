15 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz! Menajeri o teklifi reddetti

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan! Menajeri o teklifi reddetti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

ve 'ın da talip olduğu 'ün menajeriyle yeni sözleşme için masaya oturan , beklediği yanıtı alamadı. Yıllık 7 milyon TL + 100 bin TL maç başı ücreti reddeten Toköz cephesi, garanti maaşın yukarı çekilmesini istedi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile yönetiminin görüşmesinden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret teklif etti.

Sabah'ın haberine göre; Bu kontrata göre Dorukhan'ın bonuslarla birlikte yıllık kazancı 10 milyon TL'nin üzerine çıkabilecek. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun menajeri garanti maaşın yukarıya çekilmesini talep etti.

Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek anlaşma zemini araması bekleniyor.

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