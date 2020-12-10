10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Paslarda zirvede

Paslarda zirvede
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Geride kalan 11 haftada hücum bölgesinde pas oyunu oynama yüzdesi bakımından ilk sırada yer alıyor. toplamda %65.3'lük oranda hücum bölgesinde pas oyunu oynuyor. durumdayken bu oran %63.6'ya düşüyor. Ancak siyah-beyazlılar geriye düştüğünde rakamı %67.5'lere kadar yükseltiyor.

Geride kalan 11 haftada hücum bölgesinde pas oyunu oynama yüzdesi bakımından ilk sırada yer alıyor. toplamda %65.3'lük oranda hücum bölgesinde pas oyunu oynuyor. durumdayken bu oran %63.6'ya düşüyor. Ancak siyah-beyazlılar geriye düştüğünde rakamı %67.5'lere kadar yükseltiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Dorukhan'a 1 hafta süre! Ya imza ya veda Beşiktaş'tan Dorukhan'a 1 hafta süre! Ya imza ya veda
Yalçın'dan yeni sözleşme cevabı! Önce takım sonra... Yalçın'dan yeni sözleşme cevabı! "Önce takım sonra..."
Cyle Larin: Bazen hakemlere kızıyorum Cyle Larin: Bazen hakemlere kızıyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör