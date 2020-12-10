Paslarda zirvede

Geride kalan 11 haftada hücum bölgesinde pas oyunu oynama yüzdesi bakımından Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Kartal toplamda %65.3'lük oranda hücum bölgesinde pas oyunu oynuyor. Galip durumdayken bu oran %63.6'ya düşüyor. Ancak siyah-beyazlılar geriye düştüğünde rakamı %67.5'lere kadar yükseltiyor.

Geride kalan 11 haftada hücum bölgesinde pas oyunu oynama yüzdesi bakımından Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Kartal toplamda %65.3'lük oranda hücum bölgesinde pas oyunu oynuyor. Galip durumdayken bu oran %63.6'ya düşüyor. Ancak siyah-beyazlılar geriye düştüğünde rakamı %67.5'lere kadar yükseltiyor.

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