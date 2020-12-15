Atiba'nın yerine Wilmar Barrios
Beşiktaş, önümüzdeki sezon Kanadalı yıldızın boşluğunu, Zenit’te forma giyen Kolombiyalı Barrios ile dolduracak.
Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, gelecek sezon futbolu bırakmayı planlayan Atiba'nın boşluğunu Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile doldurmak istiyor. Yönetim; Kanadalı yıldızın önümüzdeki sezon teknik heyete geçme düşüncesi olması, genç Dorukhan'ın da sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması sebebiyle orta sahanın göbeğine yüksek kalitede bir ismi dahil etmenin planlarını yapıyor.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Prımertıempo'da yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile ilk görüşmelerini yaptı bile... 2018-19'da 15 milyon euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'e transfer olan Barrios'un Avrupa'da yeni bir maceraya atılmayı düşündüğü belirtildi. Barrios için önünde bir çok seçenek bulunduğu ifade edilirken, bunlardan birinin de Beşiktaş olduğu kaydedildi. Beşiktaş ile beraber Milan, Tottenham ve Newcastle United da Barrios'un peşinde.
JOKER GİBİ OYNUYOR
27 yaşındaki Barrios, Kolombayı doğumlu. Asol mevkii 10 numara olan Barrios, bununla beraber sağ bek ve 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. 2016-17'de 2.6 milyon euro bedelle Boca Juniors'a transfer olan Barrios, 2018-19'da Zenit'in yolunu tuttu. Bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 1 gol kaydetti ve 1829 dakika forma giyen Barrios, 33 kez de milli takım forması giydi.
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