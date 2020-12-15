Yakında birlikteyiz
Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Vincent Aboubakar’la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi de kullanarak ‘Yakında birlikteyiz’ notunu düştü.
Beşiktaş ile Anderson Talisca'nın yolları yeniden kesişiyor gibi.. Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın 2016 yılında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca, forma giydiği Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlıların gönlünde taht kurmuş ancak bonservis bedeli yüksek olduğu için Çin'e transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ'I UNUTAMIYOR
2018'den bu yana futbol kariyerini Çin'de sürdüren Talisca, zaman zaman sosyal medya hesaplarından Beşiktaş günlerini unutmadığını gösteren paylaşımlara imza atıyor.Başarılı orta saha oyuncusu, son yaptığı paylaşım ve yorumla siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Aboubakar'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi kullanarak "Yakında birlikteyiz" notunu düştü.
3-4 AYLIK 'ÖZEL' SÖZLEŞME
Çin'de 16 Ekim'de başlatılan lig 12 Kasım'da sona erdi, 2021 sezonuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Çin kulüplerinin istekli olan oyuncularına bu dönemi Avrupa'da geçirmeleri için izin vereceğini yazdı. Bazı oyuncuların bu süreçte kulüplerinden izin alarak Avrupa'da kendileriyle ilgilenen takımlarla 3-4 aylık hatta duruma göre sezon sonuna kadar özel sözleşmeler imzalayacakları iddia edilirken; daha önce Beckham'ın ABD Ligi'nde oynarken 3 aylığına Milan'a transferolduğu hatırlatıldı. Bu arada Talisca'nın da Beşiktaş'a dönmek istediği ve paylaşımı bu yüzden yaptığı belirtildi.
TAKİPÇİ SAYISI 400 BİN ARTTI!
Talisca'nın yaptığı Beşiktaş formalı paylaşım, takipçi sayısına da direkt olarak yansıdı. Brezilyalı yıldızın önceki gün 600 bin olan takipçi sayısı, Vincent Aboubakar resmiyle birlikte yaptığı son paylaşımının ardından 1 milyonu geçti.
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