Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan 2 değişiklik

Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges- Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı. Öte yandan Yalçın ikinci yarıya Mensah-Larin ve Kevin N'Koudou-Valentin Rosier değişikliklerini yaparak başladı.

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