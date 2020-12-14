14 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sargılı bitirdi

Genç Rıdvan sargılı bitirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Siyah-beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan formaya ambargo koydu. 19 yaşındaki futbolcu dünkü karşılaşmaya da 11'de başladı ve mevkidaşı N'Sakala'yı kulübeye hapsetti.

Bu arada Alanya karşısında mücadelesi ile yine beğeni kazanan Rıdvan, bir pozisyonda başına darbe aldı. Genç oyuncu bir süre saha kenarında tedavi gördükten sonra oyuna başında bandajla devam etti.

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