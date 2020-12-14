Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sargılı bitirdi

Siyah-beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan formaya ambargo koydu. 19 yaşındaki futbolcu dünkü karşılaşmaya da 11'de başladı ve mevkidaşı N'Sakala'yı kulübeye hapsetti.

Bu arada Alanya karşısında mücadelesi ile yine beğeni kazanan Rıdvan, bir pozisyonda başına darbe aldı. Genç oyuncu bir süre saha kenarında tedavi gördükten sonra oyuna başında bandajla devam etti.

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