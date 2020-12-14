14 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferde süre kurbanı! İmza görüşmeye takıldı

Beşiktaş transferde süre kurbanı! İmza görüşmeye takıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Geride bıraktığımız döneminde adı ilen anılan Brezilyalı ön libero Wellington'ın siyah-beyazlı takıma transferinin süreye takıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'ın gerçekleştirmek istediği bir transferin süreye takıldığı ortaya çıktı. ESPN'in iddiasına göre; siyah-beyazlılar, transferin son günlerinde 'da A.Paranaense'de oynayan ön libero Wellington için teklif yaptı ancak görüşmeler uzayınca federasyonun belirlediği tarihten önce imzalar atılamadı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 31 maçta forma giydi. 'ın kontratı 2022'de bitecek Wellington için devre arasında yine girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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