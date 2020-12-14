Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Beşiktaş ilen anılan Brezilyalı ön libero Wellington'ın siyah-beyazlı takıma transferinin süreye takıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın gerçekleştirmek istediği bir transferin süreye takıldığı ortaya çıktı. ESPN'in iddiasına göre; siyah-beyazlılar, transferin son günlerinde Brezilya'da A.Paranaense'de oynayan ön libero Wellington için teklif yaptı ancak görüşmeler uzayınca federasyonun belirlediği tarihten önce imzalar atılamadı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 31 maçta forma giydi. Kara Kartal'ın kontratı 2022'de bitecek Wellington için devre arasında yine girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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