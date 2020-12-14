14 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal kayıptı

Ghezzal kayıptı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

giymeye başladığından beri Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanan Rachid Ghezzal, dün ise sahada varlık gösteremedi. Oyuna kanatta başlayan Cezayirli futbolcu zaman zaman forvet arkasına da geçti ama isteneni veremedi.

giymeye başladığından beri Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanan Rachid Ghezzal, dün ise sahada varlık gösteremedi. Oyuna kanatta başlayan Cezayirli futbolcu zaman zaman forvet arkasına da geçti ama isteneni veremedi. Pasları yerini bulmayan, adam geçmekte zorlanan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

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