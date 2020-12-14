Beşiktaş'ta Ghezzal kayıptı

Forma giymeye başladığından beri Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanan Rachid Ghezzal, dün ise sahada varlık gösteremedi. Oyuna kanatta başlayan Cezayirli futbolcu zaman zaman forvet arkasına da geçti ama isteneni veremedi.

Forma giymeye başladığından beri Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanan Rachid Ghezzal, dün ise sahada varlık gösteremedi. Oyuna kanatta başlayan Cezayirli futbolcu zaman zaman forvet arkasına da geçti ama isteneni veremedi. Pasları yerini bulmayan, adam geçmekte zorlanan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

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