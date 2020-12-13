Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Alanyaspor ve Çağdaş Atan yorumu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın Alanyaspor ve Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALANYASPOR HAK EDEREK LİDER POZİSYONUNDA"

"Çağdaş Hoca, iyi bir yerden başladı ve çok da başarılı. Alanyaspor oyuncu kalitesi ve oyunsal anlamda tesadüfen buraya gelmiş değil. Hak ederek lider pozisyonundalar. İyi ve güçlü bir takım. Bunu biliyoruz. Hocamız da gerçekten başarılı bir grafik çiziyor."

"GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Oyuncularımızın dönmesi bizim için avantaj oldu. Geniş bir kadroya sahibiz şu an. Doğal olarak bazı oyuncuları kenarda oturtmak durumundayız. Oğuzhan, Nkoudou, Mensah bireysel performanslarını yukarı çıkardı."

"İYİ OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Negatiften pozitife gidiyoruz. Mutlu oluyoruz kazanınca. Biz teknik direktörlük yapıyoruz. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Değerli şeyler bunlar. Son 3 haftada taraftarımızı mutlu ediyoruz."

"GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUK"

"Bugün de zor bir maç oynayacağız. Kolay değil. Güçlü bir takım. 3 haftadır zaten güçlülerle oynuyoruz. İyi savaşıyoruz. Güçlü bir takım olduk. İnşallah bugün de buradan istediğimiz sonucu alır ayrılırız."

"HATAYA MÜSAİT BİR ORTAM VAR"

"Ciddi bir yağış var. Oyunu zorlaştıracak. Islak bir zemin olacak, hataya müsait olacak ortam. Bunu maç başlayınca daha net göreceğiz."

"BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ AMA BİTİŞ DAHA ÖNEMLİ"

"Güçlü ve iyi başlayan kadrom var. Kenardan oyuna sokabileceğim, oyunu değiştirebileceğim oyuncular var. Başlangıçlar önemlidir ama bitiş düdüğü daha önemlidir."

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