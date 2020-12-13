13 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

Son dakika Beşiktaş haberi: Adem Ljajic'in istenilen performansa bir türlü ulaşamaması nedeniye 10 numara bölgesine takviye planlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda yıldız isim gündeme gelmiş ancak kulübünde 2 kez kadro dışı kalması nedeniyle tereddüt yaşanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Cezayirli futbolcu hakkında istediği rapordan çıkan sonucun ardından rota yeniden yıldız futbolcuya çevrildi. İşte tüm detaylar...

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'ta gündem ... Cezayirli Ghezzal'ın, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu" dediği vatandaşı için , detaylı bir rapor istedi.

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun asla bir Balotelli olmadığı, hatta kaldığı iki dönemde haksızlığa uğradığı iddia edildi.

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

Bentaleb'in ilk kaldığında sakat olduğu ama sakatlığı olan tüm oyuncuları teknik direktörün maça çağırdığı ancak Bentaleb'in gitmediği belirtildi.

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

Fakat Bentaleb'in eşi hastanede olduğu için bu maçı kaçırdığı hatırlatıldı.

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

Bentaleb'in ikinci kez kalmasındaki nedenin ise dil kursunu kaçırması olduğu belirtildi, fakat bu kursu kaçıran tek ismin Cezayirli oyuncu olmadığı, ancak diğer oyuncuların aksine Bentaleb'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Sergen Yalçın raporu aldı kararı verdi! Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

'ın aldığı bu rapor sonrasında Bentaleb'e daha da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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