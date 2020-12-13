13 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup 2’nci dalya peşinde

Oğuzhan Özyakup 2’nci dalya peşinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda transfer olan , siyahbeyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda transfer olan , siyahbeyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'taki 9. sezonunu geçiren Oğuzhan, bugüne kadar takımıyla 275 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu mücadelelerde 31 gol atıp 57 de asist yapmıştı. Ligde ise 199 kez sahaya çıkan Oğuzhan, Alanya mücadelesinde şans bulması halinde ikinci kez 'dalya' diyecek. Bugüne kadar Beşiktaş'ta 199 lig maçında boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 38 de asit yapmıştı.

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