02 Aralık 2020, Çarşamba
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Vida sahaya indi!
Beşiktaş'ta takıma dahil olan Vida, teknik direktör Yalçın ile özel olarak görüştü. Hırvat stoper takımda 4. tercih durumunda.
Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması üzerinde duruldu. (Fotomaç)
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