02 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vida sahaya indi!

Vida sahaya indi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'ta takıma dahil olan Vida, teknik direktör Yalçın ile özel olarak görüştü. Hırvat stoper takımda 4. tercih durumunda.

Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek 'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması üzerinde duruldu. (Fotomaç)
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