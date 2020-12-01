01 Aralık 2020, Salı
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TARİH TEKERRÜR ETTİ
Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına ve rakibinin 5 oyuncu değiştirmesine rağmen, toplam 102 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmadı. İnançlı, disiplinli ve organize oyununu maç sonuna kadar sürdüren Yalçın'ın öğrencileri Kadıköy'deki son galibiyet aldıkları 17 Nisan 2005 gecesini bir kez daha taraftarlarına yaşattılar ve aynı skorla tarihi tekerrür ettirdiler.
GÜVENOYUNU ALDI
Sezona Trabzonspor deplasmanıyla başlayan Sergen Yalçın 3-1'lik flaş galibiyetle lige start verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6'ncı büyük maçında geçen hafta Başakşehir'i 3-2 ile geçerek Fenerbahçe derbisi öncesi bir kez daha güvenoyu almıştı. Sergen Yalçın, önceki akşam da tarihe geçecek bir maça imza atarak Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla üst üste ikinci kez yenmeyi başardı.
ANALİZLERİ DOĞRU
Josef de Souza-Atiba- Mensah-Dorukhan ve Ghezzal gibi isimlerden üst düzey performans alan Yalçın, rakibin güçlü yönlerine yaptırdığı preslerle hücum akışını kapattığı gibi, hızlı ataklarla da golleri atarak maçları kazanıyor. Oyuncu değişikliklerinden de en üst seviyede performans alan Sergen Yalçın büyük maçlarda rakip teknik direktörlerden hep bir adım önde oldu.(Fotomaç)
Beşiktaş'ın derbi sırrı ortaya çıktı! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta, teknik patron Sergen Yalçın’ın talebeleri derbide 10 kişi kalmalarına rağmen inançlı, disiplinli, organize oyunlarını maç sonuna kadar sürdürerek tarihi zafere imza attılar.
Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar baştan sona büyük bir heyecan içinde geçen karşılaşmayı tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi hem 10 kişiyle, hem de aynı skorla 4-3 kazanarak son yılların en flaş sonucunu elde etti. Beşiktaş, bu galibiyetle bir maçı eksik şekilde puanını 16'ya çıkarttı ve şampiyonluk yarışındaki zirve iddiasını sürdürdü.
TARİH TEKERRÜR ETTİ
Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına ve rakibinin 5 oyuncu değiştirmesine rağmen, toplam 102 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmadı. İnançlı, disiplinli ve organize oyununu maç sonuna kadar sürdüren Yalçın'ın öğrencileri Kadıköy'deki son galibiyet aldıkları 17 Nisan 2005 gecesini bir kez daha taraftarlarına yaşattılar ve aynı skorla tarihi tekerrür ettirdiler.
GÜVENOYUNU ALDI
Sezona Trabzonspor deplasmanıyla başlayan Sergen Yalçın 3-1'lik flaş galibiyetle lige start verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6'ncı büyük maçında geçen hafta Başakşehir'i 3-2 ile geçerek Fenerbahçe derbisi öncesi bir kez daha güvenoyu almıştı. Sergen Yalçın, önceki akşam da tarihe geçecek bir maça imza atarak Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla üst üste ikinci kez yenmeyi başardı.
ANALİZLERİ DOĞRU
Josef de Souza-Atiba- Mensah-Dorukhan ve Ghezzal gibi isimlerden üst düzey performans alan Yalçın, rakibin güçlü yönlerine yaptırdığı preslerle hücum akışını kapattığı gibi, hızlı ataklarla da golleri atarak maçları kazanıyor. Oyuncu değişikliklerinden de en üst seviyede performans alan Sergen Yalçın büyük maçlarda rakip teknik direktörlerden hep bir adım önde oldu.(Fotomaç)
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