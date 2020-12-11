11 Aralık 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un 2. dalya heyecanı
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci 'dalya' heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci 'dalya' heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek. Beşiktaş'a 2012- 2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı ve rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak. Geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi. Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.
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