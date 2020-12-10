Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...
Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, ara transfer dönemine hazırlanıyor. Siyah beyazlılar gündemine Holzhauser'ı almıştı. Belçika basını transfer hakkında önemli gelişmeleri paylaştı. İşte o detaylar...
Son olarak evinde Kasımpaşa ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir yol kat etmişti.
Golcü futbolcular Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın formundaki yükseliş de gözle görülür bir biçimde belli olurken, teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi, ara transferde bir golcü daha kadroya dahil etmek için kolları sıvadı.
Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Aboubakar ile Larin'in yanına Beerschot'ta forma giyen Raphael Holzhauser'ı dahil etmek istiyor.
2 TALİP DAHA ÇIKTI
1 Ocak'ta ara transfer sezonu Belçika'da açılacak ve bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Raphael Holzhauser'a 2 talip çıktı.
Aktarılan bilgilere göre Raphael Holzhauser'a talip olan kulüpler Club Brugge ve Anderlecht oldu.
Raphael Holzhauser bu sezon şimdiye dek çıktığı 15 müsabakada 10 gol 9 asistle oynadı.
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