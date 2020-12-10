10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, ara transfer dönemine hazırlanıyor. Siyah beyazlılar gündemine Holzhauser'ı almıştı. Belçika basını transfer hakkında önemli gelişmeleri paylaştı. İşte o detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Son olarak evinde Kasımpaşa ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan , zirve yarışında önemli bir yol kat etmişti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

Golcü futbolcular Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın formundaki yükseliş de gözle görülür bir biçimde belli olurken, teknik direktör ile Başkan , ara transferde bir golcü daha kadroya dahil etmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Aboubakar ile Larin'in yanına Beerschot'ta forma giyen 'ı dahil etmek istiyor.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

için Belçika temsilcisiyle iletişime geçen ve nabız yoklamaya başlayan 'a, sürpriz haber geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

2 TALİP DAHA ÇIKTI
1 Ocak'ta ara sezonu Belçika'da açılacak ve bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan 'a 2 talip çıktı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

Aktarılan bilgilere göre 'a talip olan kulüpler Club Brugge ve Anderlecht oldu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

bu sezon şimdiye dek çıktığı 15 müsabakada 10 gol 9 asistle oynadı.

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