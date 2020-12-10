Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimden kötü haber! İşte detaylar...

Golcü futbolcular Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın formundaki yükseliş de gözle görülür bir biçimde belli olurken, teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi, ara transferde bir golcü daha kadroya dahil etmek için kolları sıvadı.