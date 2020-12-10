Kahkahalı çekim

Beşiktaş'ın YouTube kanalında 'En Çok Ben Bilirim' programının bu haftaki konukları Aboubakar ile Josef de Souza oldu. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne olurken, kahkahalar havada uçuştu. Programda önümüzdeki haftalarda kaleci Ersin ve Rıdvan ikilisi yer alacak.

Beşiktaş'ın YouTube kanalında 'En Çok Ben Bilirim' programının bu haftaki konukları Aboubakar ile Josef de Souza oldu. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne olurken, kahkahalar havada uçuştu. Programda önümüzdeki haftalarda kaleci Ersin ve Rıdvan ikilisi yer alacak.

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