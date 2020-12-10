10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kahkahalı çekim

Kahkahalı çekim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Beşiktaş'ın kanalında 'En Çok Ben Bilirim' programının bu haftaki konukları Aboubakar ile Josef de Souza oldu. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne olurken, kahkahalar havada uçuştu. Programda önümüzdeki haftalarda kaleci Ersin ve Rıdvan ikilisi yer alacak.

Beşiktaş'ın kanalında 'En Çok Ben Bilirim' programının bu haftaki konukları Aboubakar ile Josef de Souza oldu. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne olurken, kahkahalar havada uçuştu. Programda önümüzdeki haftalarda kaleci Ersin ve Rıdvan ikilisi yer alacak.

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