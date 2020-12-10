Taktik çalıştılar

Beşiktaş Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Minyatür kale ve ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Kartallar bugün de tek idman yapacak.

Beşiktaş Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Minyatür kale ve ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Kartallar bugün de tek idman yapacak.

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