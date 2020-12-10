10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Beşiktaş Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Minyatür kale ve ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Kartallar bugün de tek idman yapacak.

Beşiktaş Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Minyatür kale ve ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Kartallar bugün de tek idman yapacak.

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