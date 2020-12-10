10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Alanya maçını Karaoğlan yönetecek

Alanya maçını Karaoğlan yönetecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Beşiktaş-Alanya maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen sezon Malatya maçında VAR hakemi olarak görev yapmış; Beşiktaş'ın penaltı beklediği 3 penaltı pozisyonunda da orta hakemi VAR'a çağırmadığı için sert eleştiri alırken, tarafından bir süre dinlendirilmişti.

Beşiktaş-Alanya maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen sezon Malatya maçında VAR hakemi olarak görev yapmış; Beşiktaş'ın penaltı beklediği 3 penaltı pozisyonunda da orta hakemi VAR'a çağırmadığı için sert eleştiri alırken, tarafından bir süre dinlendirilmişti.

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