Alanya maçını Karaoğlan yönetecek

Beşiktaş-Alanya maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen sezon Malatya maçında VAR hakemi olarak görev yapmış; Beşiktaş'ın penaltı beklediği 3 penaltı pozisyonunda da orta hakemi VAR'a çağırmadığı için sert eleştiri alırken, MHK tarafından bir süre dinlendirilmişti.

Beşiktaş-Alanya maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen sezon Malatya maçında VAR hakemi olarak görev yapmış; Beşiktaş'ın penaltı beklediği 3 penaltı pozisyonunda da orta hakemi VAR'a çağırmadığı için sert eleştiri alırken, MHK tarafından bir süre dinlendirilmişti.

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