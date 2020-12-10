Boyd geri geliyor

Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan çıkardığı Tyler Boyd'u yeniden takıma döndürme kararı aldı. Yalçın'ın ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un takıma dönmesini istediği de belirtildi. 1

Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan çıkardığı Tyler Boyd'u yeniden takıma döndürme kararı aldı. Yalçın'ın ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un takıma dönmesini istediği de belirtildi. 14 yabancı sınırını aştığı için Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan yönetim, Boyd'un sözleşmesini de yarım devreliğine askıya almıştı. Boyd, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.

DİĞER