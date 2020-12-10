10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Boyd geri geliyor

Boyd geri geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

yönetimi, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan çıkardığı Tyler Boyd'u yeniden takıma döndürme kararı aldı. Yalçın'ın ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un takıma dönmesini istediği de belirtildi. 1

yönetimi, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan çıkardığı Tyler Boyd'u yeniden takıma döndürme kararı aldı. Yalçın'ın ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un takıma dönmesini istediği de belirtildi. 14 yabancı sınırını aştığı için Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan yönetim, Boyd'un sözleşmesini de yarım devreliğine askıya almıştı. Boyd, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.

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