09 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın savunma kurgusunu bozmuyor

Yalçın savunma kurgusunu bozmuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

, Alanya maçında defansın göbeğinde Welinton ve Montero ikilisini oynatacak.

Teknik Direktörü , takımının ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olunca defans hattına küçük dokunuşlar yaptı ve bunun da geri dönüşünü olumlu şekilde aldı. Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü lider Alanyaspor'la oynanacak maçta geri dörtlüyü değiştirmeyi düşünmüyor. Sağ bekte Rosier ile sol bekte Rıdvan Yılmaz artık Sergen hocanın vazgeçilmezleri arasına girdi. Karantina sonrası takımla antrenmanlara başlayan Vida, Kasımpaşa maçında yedekte beklemişti. Welinton ile Montero'nun stoperdeki uyumunu çok beğenen Sergen Yalçın, Hırvat oyuncuyu yine kulübede oturtmayı düşünüyor.

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