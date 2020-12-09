09 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ljajic: Ben Maradona değilim

Ljajic: Ben Maradona değilim
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2020

 başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı.

başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Sırp oyuncunun "Sanırım benden performansı bekleniyor, ama ben Maradona değilim. Takım içinde 10 numara pozisyonunda oynayan diğer arkadaşlarımdan iyi olduğumu düşünüyor, ama yeteri kadar şans bulamıyorum" dediği ifade edildi. Başkan Çebi ise bir süre önce yaptığı açıklamada Ljajic ile 3 kez görüştüğünü ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini itiraf etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! 40 bin Euro... Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! 40 bin Euro...
Ljajic ve Vida takımdan ayrılacak mı? Yalçın'dan açıklama geldi Ljajic ve Vida takımdan ayrılacak mı? Yalçın'dan açıklama geldi
Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyecek mi? Emre Kocadağ açıkladı! Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyecek mi? Emre Kocadağ açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör