08 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in fiyatı belirlendi!

Teklifler çevrilmişti! İşte Larin'in yeni fiyatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son dönemde performansını artıran oyuncu Cyle Larin'in bu performansı siyah-beyazlı yönetimi oldukça memnun ediyor. Kanadalı golcüye gelen teklifleri geri çeviren siyah-beyazlılar, satış kriterlerini de belirledi. İşte detaylar...

yönetimi, yeni sezon öncesi iki ayrı teklif aldığı ve transfer dönemi kapandıktan sonra da talibi çıkan Cyle Larin'in yükselişinden bir hayli memnun... Geçtiğimiz sezon maaşının 1 milyon Euro'su siyah-beyazlılar tarafından ödenerek bedavaya Zulte Waregem'e kiralanan santrfor, dönüşüyle yeni sayfa açtı. Daha önce yapılan 1 ila 1.5 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirip 4 milyon Euro isteyen Beşiktaş, gelinen noktada sezon sonuna kadar tekliflere kapalı. Yöneticiler, "Larin için 4 milyon Euro az gelir. Uçuk bir rakam olmadan satmayız" düşüncesinde. Teknik direktör da 25 yaşındaki futbolcudan memnun ve yola onunla devam etmek istiyor.

Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 6 gol atıp, 1 asistle oynayan Larin'in yükselişi Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

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