Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Abdullah Avcı'yı geçti
Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın 10 maçta 19 puana ulaşırken, geçen yıl Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 11 maçta 18 puan toplamıştı.
Beşiktaş, son 3 haftada topladığı 9 puanla çıkışa geçerken Sergen Yalçın da güven tazeledi. Yalçın; Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam, aynı zamanda selefi Abdullah Avcı'dan daha iyi bir başlangıca imza attı. Yalçın 1 maç eksiğine rağmen meslektaşından 1 puan daha fazla topladı. Geçen sezona Avcı yönetiminde başlayan Kartal, ilk 11 haftada 18 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlılar, bu periyotta 5 galibiyet alırken; 3 kez yenilgiden kurtulamamıştı. 3 defa da berabere kalan Beşiktaş'ın gol averajı ise sadece +1 idi.
'BAY' GEÇTİ, TOPARLADI
Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, ardından 3 kaçta sadece 1 puan alabilen siyahbeyazlılar, ligin 5.haftasını BAY geçtikten sonra çabuk toparlandı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 6 lig maçında 5 galibiyet çıkarırken sadece 1 kez yenildi. Sergen Yalçın, ilk 11 haftalık periyotta bir maç eksik oynamasına rağmen selefi Abdullah Avcı'yı geride bıraktı. Başarılı teknik adam 10 maçta 19 puan toplarken; Avcı ise ilk 11 maçta 18 puan çıkarmıştı. Yalçın'lı Beşiktaş, atılan golde de 20'ye 14'lük üstünlük sağladı. Kartal'ın gol averajı da +1'den +3'e çıktı
DEVREYİ G.SARAY'IN ÖNÜNDE BİTİRİRİZ!
Pazar günü oynanacak Alanya maçının, Başakşehir ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi. Beşiktaş, G.Saray derbisine kadar sırasıyla Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize ve Hatay ile oynayacak.
REKABET İYİCE KIZIŞTI
Bundan sadece üç hafta önce 11'de oynatacak oyuncu bulamayan Yalçın, bu kez de elindeki tüm oyuncuların formda olması yüzünden kimleri sahaya süreceğini şaşırdı. İşte son durum:
Ersin'in cezası bitti. Ancak Utku kaleyi sağlam aldı.
Vida'nın karantinası bitti ancak Welinton ve Montero'yu değil, Necip'i bile geçme ihtimali yok.
N'Sakala vites yükseltti ama genç Rıdvan Yılmaz harikalar yaratıyor.
Josef sakat olduğu için Dorukhan oynadı, ancak dönünce forma aslanın ağzında olacak.
Oğuzhan, Mensah'ı iyiden iyiye sıkıştırmaya başladı.
Larin'in kart cezası bitti. Ancak N'Koudou'nun formu da fena değil.
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