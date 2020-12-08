08 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Penaltısız 5 gol attı

Penaltısız 5 gol attı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Beşiktaş'ta bu sezon altı pas içinden atılan 6 golün 3 tanesini Larin attı. ise 5 golün hepsini ceza sahası içinde attı. Ancak Aboubakar gollerinin 2'sini penaltıdan atarken, Larin ise 4'ü açık oyunda 1'i ise kontradan gollerini buldu.

Beşiktaş'ta bu sezon altı pas içinden atılan 6 golün 3 tanesini Larin attı. ise 5 golün hepsini ceza sahası içinde attı. Ancak Aboubakar gollerinin 2'sini penaltıdan atarken, Larin ise 4'ü açık oyunda 1'i ise kontradan gollerini buldu. Aboubakar ve Larin'in gollerinin 2'si sağ ayak ve kafayla, 1 golleri ise sol ayakla geldi.
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