08 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Koita'dan Beşiktaş itirafı! "Devre arasında..."

Koita'dan Beşiktaş itirafı! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Fode Koita, sezon başında kulübünün izin vermemesi nedeniyle transfer olamadığı Beşiktaş'a devre arası için mesaj yolladı. Gineli futbolcu, Vodafone Park'ta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından stat çıkışında sarf ettiği sözlerle transferin fitilini ateşledi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde 2016'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti.

Golcü oyuncu da Beşiktaş'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş, engelleri aşması mümkün olmamıştı. Ancak görünen o ki Koita transfer defterini henüz kapatmamış.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta görev alan Fode Koita, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı.

"DEVRE ARASI O OTOBÜSE BİNECEĞİM!"

Sabah'ın haberine göre Koita, siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu Beşiktaş yönetimi devre arası için olmasa da sezon sonunda kadrosuna katmayı düşünüyor.

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