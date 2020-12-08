08 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ljajic koşuya başladı

Ljajic koşuya başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Alanya maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılarda, sakatlığı bulunan isimlerden Adem Ljajic düz koşulara başladı. Sırp futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Alanya maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılarda, sakatlığı bulunan isimlerden Adem Ljajic düz koşulara başladı. Sırp futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışması bekleniyor. Bir diğer sakat isim Gökhan Töre ise salonda çalıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecini atlatan Hasic de takıma dahil oluyor.
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