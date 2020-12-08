Ljajic koşuya başladı

Alanya maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılarda, sakatlığı bulunan isimlerden Adem Ljajic düz koşulara başladı. Sırp futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışması bekleniyor.

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Alanyamaçıhazırlıklarınabaşlayan siyah-beyazlılarda,sakatlığıbulunan isimlerdenAdemLjajic düz koşularabaşladı.Sırp futbolcununbu haftatakımla birlikteçalışmasıbekleniyor.Bir diğer sakatisim GökhanTöre ise salondaçalıştı.Covid-19 testipozitif çıkan vekarantina süreciniatlatanHasic de takımadahiloluyor.