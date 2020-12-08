08 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın zorlu maratonu başlıyor! 29 günde 8 sınav

Zorlu maraton başlıyor! 29 günde 8 sınav
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Beşiktaş'ı zorlu bir periyot bekliyor. Siyah-beyazlılar 13 Aralık-10 Ocak arasında 7 lig, 1 de kupa olmak üzere 3.5 günde bir yapacak.

Beşiktaş'ı zorlu bir periyot bekliyor.13 Aralık'ta lider Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, ardından hafta içinde iç sahada Tarsus İdman Yurdu ile mücadelesine çıkacak. Tarsus maçının ardından Erzurumspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından A.Gücü ile deplasmanda ve Sivas ile iç sahada karşılaşacak. 2020'yi bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan 'ın ekibi ardından Kayseri'ye gidecek.

DERBİYE KADAR ZORLU PERİYOT
Bu maçtan 3 gün sonra Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor'a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 3.5 günde bir maça çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk yarısını İstanbul'da bitirecek. Hatay'ın ardından sahasında G.Saray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında Göztepe'yi ağırlayacak.

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