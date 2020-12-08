Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala, yine taraftarları coşturdu. N'Sakala, çok etkin olarak kullandığı sosyal medyasından 'Galibiyet albümü' adıyla bu sezonki zafer fotoğraflarını yayınlayıp taraftarlara hitaben, "Sizin için boynum kıldan ince" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala, yine taraftarları coşturdu. N'Sakala, çok etkin olarak kullandığı sosyal medyasından 'Galibiyet albümü' adıyla bu sezonki zafer fotoğraflarını yayınlayıp taraftarlara hitaben, "Sizin için boynum kıldan ince" ifadesini kullandı. N'Sakala'nın foto albümünde Hababam Sınıfı'ndan bir sahne kullanması da gözlerden kaçmadı.

DİĞER