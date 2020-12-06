06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz'e: Burada kal mutlu ol

Çebi'den Dorukhan'a: Burada kal mutlu ol
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Başkan 'nin "Yüzde 90 anlaştık" dediği 'ün, inadının kırıldığı ve 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda 'ta kalmaya "evet" demeye hazır olduğu öğrenildi.

Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. 'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi. Dorukhan ise kedisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını ancak hakkını istediğini söyledi. Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.
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