06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic ile son tango

Ljajic ile son tango
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Başkanı , yarın Adem Ljajic ile 4'üncü ve son kez konuşacak… Her ay bir kez Sırp oyuncuyla rutin bir görüşme gerçekleştiren Çebi diğer seferlerin aksine bu kez oldukça sert olacak.

Eylül ayında COVID-19'dan yeni kurtulduğu için Çebi, Sırp oyuncunun üzerine gitmedi. İkinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım" son görüşmede ise "Düzeleceğim" diyen Ljajic'in bu son şansı olacak. Başkan Çebi, Ljajic'e, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.
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