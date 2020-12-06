Beşiktaş'ta Ljajic ile son tango

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Adem Ljajic ile 4'üncü ve son kez konuşacak… Her ay bir kez Sırp oyuncuyla rutin bir görüşme gerçekleştiren Çebi diğer seferlerin aksine bu kez oldukça sert olacak.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Eylül ayında COVID-19'dan yeni kurtulduğu için Çebi, Sırp oyuncunun üzerine gitmedi. İkinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım" son görüşmede ise "Düzeleceğim" diyen Ljajic'in bu son şansı olacak. Başkan Çebi, Ljajic'e, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.