06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni mukavele konusunda yüzde 90 anlaştıklarını duyurmuştu. Toköz'ün yeni kontrata imza atmak için istediği yıllık garanti maaş ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı ile anılan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

Siyah-beyazlı takımın başkanı yaptığı açıklamada "Yüzde 90 anlaştık'' dediği Dorukhan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

"BURADA KAL YILDIZ OL"
'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. 'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

ise kendisinin de 'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti ancak hakkını istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

BEŞİKTAŞ MEMNUN EDECEK RAKAMI SUNACAK
Siyah-beyazlı takımın başkanı Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

1 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEMEYE HAZIR!

Fotomaç'ın haberine göre; ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan 'ün 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda takımda kalmaya 'Evet' demeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri

'ın 2018 yılında 'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti A 'a yükseldi.

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