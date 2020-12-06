Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dorukhan Toköz'ün istediği rakam ortaya çıktı | Son dakika BJK transfer haberleri
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni mukavele konusunda yüzde 90 anlaştıklarını duyurmuştu. Toköz'ün yeni kontrata imza atmak için istediği yıllık garanti maaş ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri
Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Yüzde 90 anlaştık'' dediği Dorukhan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.
"BURADA KAL YILDIZ OL"
Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. Beşiktaş'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi.
Dorukhan Toköz ise kendisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti ancak hakkını istediğini söyledi.
BEŞİKTAŞ MEMNUN EDECEK RAKAMI SUNACAK
Siyah-beyazlı takımın başkanı Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.
1 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEMEYE HAZIR!
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan Dorukhan Toköz'ün 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda takımda kalmaya 'Evet' demeye hazır olduğu öğrenildi.
Kartal'ın 2018 yılında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti A Milli Takım'a yükseldi.
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