Balotelli Brezilyalı yolcusu

Sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi Brezilya olacak.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi Brezilya olacak. Vasco de Gama'da yönetimde görev yapan Leven Siano, Balotelli'yi projesinin bir parçası olarak getirmek istediklerini belirterek, "Balotelli, kulübümüz Vasco'nun ırkçılıkla mücadelesi için çok uygun bir oyuncu. Önümüzdeki 30 günde ülkeye yabancı gelişini kısıtlayan bir düzenleme devreye girdi. Şimdilik bu sürede bekleyip, sonra transferi bitirmeye çalışacağız" dedi. 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan İtalyan golcü Balotelli, uzun süredir arayışını sürdürüyor.