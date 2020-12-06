Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

2016-2017 SEZONUNDA 8 GOL

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda santrfor bölgesinde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra Vincent Aboubakar görev aldı. Aboubakar, bu sezonkine benzer bir başlangıç yaptığı ve tutuk bir performans sergilediği periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı. Üç isim, ilk 10 maçta 8 gol kaydetti.