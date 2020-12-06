06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

Süper Lig'in 11. haftası oynanırken son maçlarda Beşiktaş iyi sonuçlar alarak taraftarını mutlu etti. Bu sonuçlar alınırken performanslarıyla dikkat çeken isimler Aboubakar ve Larin oldu. İşte o performanslar ve detaylar....

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'de son 6 haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen 'ta santrforlar ve Cyle , bu başarıya büyük katkıda bulundu. Son sezonlarda santrforlarından beklediği performansı almakta zorlanan Beşiktaş, Aboubakar ve Larin'in katkılarıyla sıralamada büyük yükseliş gösterdi. Beşiktaş adına beşer kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulaştı.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

GEÇEN SEZON SANTRFORLAR 10 MAÇTA 6 GOL ATTI

geçen sezon santrforda görev alan oyuncularıyla 'deki ilk 10 maçta sadece 6 gol bulabildi. Kadroda yer alan , Güven Yalçın ve Umut Nayir, takımları adına ikişer gol kaydedebildi.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

2018-2019'DA 7 GOL

Siyah-beyazlı ekibin golcü isimleri, 2018-2019'da 10 haftalık bölümde 7 kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu sezonda görev alan Vagner Love 3, ve Alvaro ise ikişer kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

2017-2018'DE 5 GOLDE KALDILAR

2017-2018 sezonunda kadrosunda yer alan santrforlar, 10 maçlık bölümde sadece 5 kez gol sevinci yaşayabildi. 4 gol atabilirken, sadece bir gollük katkıda bulunabildi.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

2016-2017 SEZONUNDA 8 GOL

'ın 2016-2017 sezonunda santrfor bölgesinde ve 'nun yanı sıra görev aldı. Aboubakar, bu sezonkine benzer bir başlangıç yaptığı ve tutuk bir performans sergilediği periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı. Üç isim, ilk 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

2015-2016'DA GOMEZ İLE EN İYİ PERFORMANS

, santrforlarından en çok 2015-2016 sezonunda yararlandı. Alman futbolcu Mario Gomez'in yanı sıra , golleriyle şampiyonluk yaşanan sezonda önemli katkılar verdi. Gomez, 10 maçlık periyotta 8 kez fileleri havalandırırken, Cenk de 5 defa gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

YÜKSELİŞTE EN BÜYÜK PAY ABOUBAKAR VE LARIN'İN

Aboubakar ve , özellikle 'ın yükselişe geçtiği son 6 maçtaki performanslarıyla dikkati çekti. Sezonun ilk 4 maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayan Larin, ardından görev aldığı 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. İlk dört maçta santrfor bölgesinde görev alan Kanadalı futbolcu, sonraki 5 karşılaşmada sol kanatta oynamasına rağmen takımına skor katkısı sağlamayı başardı.

Beşiktaş'ı uçuran ikili! Aboubakar ve Larin

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTILAR

Takıma geç dahil edilen ve İttifak Holding Konyaspor maçıyla görev almaya başlayan Aboubakar da son 6 haftada önemli bir performansa imza attı. Kamerunlu oyuncu, beş golünü de son 6 haftadaki yükseliş maçlarında kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin santrforları ortaya koydukları bu performansla, önceki 4 sezonda görev alan diğer golcüleri geride bıraktı.

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