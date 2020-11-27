27 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Hasic ile Welinton takıma katıldılar

Hasic ile Welinton takıma katıldılar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Bşeiktaş'ta corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı.

'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim da önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Domagoj Vida ve N'Sakala ise halen antrenmana çıkmıyor.

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