09 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş, ara trasnfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran , siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen yönetimi, Rıdvan'a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

19 yaşındaki oyuncunun 'a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

Yapılacak anlaşmaya göre 'ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

alt yapısından yetişen 'ın mevcut kontratı 2023'te sona eriyor.

Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...

Son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 13 kez giydi. (NTVSPOR)

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