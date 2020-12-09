Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş, ara trasnfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.
Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı.
19 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.
Yapılacak anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.
Beşiktaş alt yapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın mevcut kontratı 2023'te sona eriyor.
Son 3 sezondur Beşiktaş A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 13 kez giydi. (NTVSPOR)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları