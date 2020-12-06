06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın haklı çıktı

Çebi ve Yalçın haklı çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan ve , ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı.

, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan ve , ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı. Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, ve galibiyetleriyle Çebi ve Yalçın haklı çıktı; Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah- beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı maçını da kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.
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