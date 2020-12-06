06 Aralık 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın haklı çıktı
Beşiktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı.
Beşiktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı. Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Çebi ve Yalçın haklı çıktı; Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah- beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını da kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.
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