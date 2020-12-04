04 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Erol Kaynar'dan Sergen Yalçın sözleri

Erol Kaynar'dan Sergen Yalçın sözleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Beşiktaş’ın İletişim Danışmanı , “Sergen hoca yıllarca kalmalı. Genç hocalara ihtiyacımız var. İstikrar sağlamalıyız” dedi.

Beşiktaş'ın İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen , Best FM'de yayınlanan Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programına konuk oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Teknik Direktör hakkında konuşan Kaynar, yeni kontrat sorusuna, "Sergen Yalçın'ın özü, sözü birdir. Şahsi fikrim hocayla devam edilmesi yönünde. Nasıl genç hakemlere, genç oyunculara ihtiyacımız varsa böyle genç teknik direktörlere de ihtiyacımız var. Beşiktaş olarak bu konuda istikrar sağlamamız gerek" yanıtını verdi.
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