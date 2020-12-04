Beşiktaş'tan Alvaro Montero atağı! Yönetim harekete geçti
Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Yabancı kaleci almayacağız" açıklamasına rağmen yönetimin kaliteli bir file bekçisi transfer etmek istediği öğrenilirken, Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero gündeme alındı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ta devre arasında takviye yapılacak ilk bölge belli oldu. Siyahbeyazlılar kaleye tecrübeli bir ismi geçirmek için kolları sıvadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar "Yabancı kaleci almayacağız" dese de yönetimin kaliteli bir file bekçisini getirmek istediği öğrenildi. Başakşehir ve F.Bahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan ve şampiyonluk için güçlü bir sinyal veren siyah-beyazlılarda kaleci rotasyonunda Ersin ve Utku bulunuyor. İki genç ismin uzun maratonda baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı düşünülüyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle transfer arayışlarına başladı ve Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldı. 1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci 2020 yılında takımında 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta kalesini kapatmayı başardı. Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları