05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

'Bay Asist' Ghezzal

'Bay Asist' Ghezzal
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Cezayirli yıldız, ’e damgasını vurmayı sürdürüyor. 28’lik kanat oyuncusu bu hafta da ’yı besledi. Bu sezon 3. asisti oldu

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, kalitesiyle 'e damgasını vurmayı sürdürüyor. 28 yaşındaki futbolcu arkasında Valentin Rosier gibi hareketli bir savunmacı olunca hücumda çok daha hareket ediyor. Bu da 'ın hücumlarını olumlu etkiliyor. Takımın en çok isabetli orta yapan ismi olan Ghezzal daha önce ve karşılaşmalarından asist yapmıştı. Dün de 'ya golü attırdı. Rakibinden müthiş şekilde sıyrılan Cezayirli futbolcu sıfıra inip içeri mükemmel çevirdi. Atiba'ya topa dokunmak kaldı. Ghezzal ligde 3. asistini yaparken müthiş sol ayağıyla izleyenlere keyif veriyor.
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