30 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Can yakar Aboubakar!

Can yakar Aboubakar!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

’ın gol silahı Aboubakar, çok şık 2 golle ’ı zafere uçuran baş isim oldu. Klasını konuşturdu.

, 'de gözü Kara yıldızı Aboubakar ile zafere uçtu. Kamerunlu forvet, 2 golle zatferin baş mimarı oldu. Henüz dakikalar 4'ü gösterirken şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiren tecrübeli kramon, ayrıca bu golle siyah-beyazlı takımın bu sezonki en erken sayısını da kaydetti. Golden sonra durmak bilmeyen 28 yaşındaki forvet, bunun karşılığı 20. dakikada aldı. Aboubaar, Ghezzal'ın ortasında ceza alanında klas bir kafa vuruşu yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.

Hücumda adeta basmadık yer bırakmayan, gerektiğinde savunmaya gelerek arkadaşlarını rahatlatan siyah-beyazlı yıldız, mücadelesiyle de tam not almayı başardı. Beşiktaş'ın kalesine çektiği yedi şutun beşinde 'ın doğrudan katkısı vardı. Fenerbahçe kalesine 4 şut atan Abou, 1 de şut pası verdi. Öte yandan Vincent Aboubakar, bu sezon forma giydiği 7 lig karşılaşmasında gol sayısını 4'e yükseltti. Bunların 2'sini Fenerbahçe'ye atması Beşiktaşlıları ekstra mutlu etti. (Fotomaç)
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