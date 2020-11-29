29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde giyeceği forma belli oldu!

İşte Beşiktaş'ın derbide giyeceği forma!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak , dev derbide çubuklu formayla sahaya çıkacağını hesabından duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - derbisine saatler kala siyah-beyazlı ekipten bir paylaşım geldi.

Beşiktaş taraftarları tarafından söylenen 'Yağmurlu bir günde' bestesinin "Üstünde çubuklu formalar vardı..." bölümünü hesabından yazan , çubuklu formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.

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