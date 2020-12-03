Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza son çalışmada sakatlanınca kadrodan çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başararak moral depolayan Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 15 puanla 5. sırada bulunan Kasımpaşa'yı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan kötü haber gelirken, Brezilyalı oyuncunun BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktığı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş, Kasımpaşa maçı kamp kadrosunu da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcu şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Georges Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve Vincent Aboubakar."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları